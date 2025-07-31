Обвиняемому во взятке редактору Ura.ru продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 октября арест свердловскому редактору издания Ura.ru Денису Аллаярову, которого обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу, передает корреспондент ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей [Аллаярову] на два месяца, до 4 октября 2025 года", - сказала судья.

Утром 5 июня правоохранители задержали трех сотрудников Ura.ru и провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге. Позднее в отношении Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), два других сотрудника издания были отпущены после допроса в качестве свидетелей. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, причиной для оперативных действий могло стать задержание в 2025 году бывшего сотрудника полиции, который, как предполагается, передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки. Свердловский областной суд оставил бывшего полицейского Андрея Карпова под домашним арестом до 4 октября.