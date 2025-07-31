Boeing 787 Air India прервал взлет в Дели

Следовавший в Лондон самолет Air India вынужден был прервать взлет в аэропорту Дели из-за технической неисправности, передает ТАСС.

Представитель авиакомпании сообщил агентству PTI: «Рейс AI2017 Дели – Лондон 31 июля вернулся в ангар из-за предполагаемой технической проблемы. Экипаж принял решение прервать взлет, следуя стандартным эксплуатационным процедурам, и вернул самолет для профилактической проверки».

По данным источников, полет должен был выполняться на воздушном судне Boeing 787-9. На данный момент точное количество пассажиров, находившихся на борту, не установлено.

Ранее самолет Boeing 787-8 Dreamliner Air India, следовавший также в Лондон, потерпел крушение вблизи города Ахмедабад на западе Индии.