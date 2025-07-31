Дерипаска отсудил у Тинькова* миллионы

Бизнесмен Олег Дерипаска отсудил у банкира Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) 40 млн. рублей компенсации из-за оскорбительных комментариев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Это уже второй раунд судебной тяжбы между предпринимателями. Первое решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края о взыскании с Тинькова 20 млн рублей было отменено Верховным судом России по жалобе бизнесмена. Такое решение было принято в связи с тем, что Дерипаска обратился не в ту инстанцию. В итоге дело направили на пересмотр в Реутовский суд.

По данным канала, один из пользователей соцсети сравнил Тинькова с Дерипаской и главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Тиньков на комментарий ответил, что «Дерипаска — это олигарх и вор», а он является «честным предпринимателем».

Дерипаска просил удалить и опровергнуть порочащую его информацию, а также взыскать с Тинькова 1 млрд рублей за моральный вред и 1 млрд рублей — за репутационный вред. На заседании суда защита Дерипаски объяснила такие высокие запросы тем, что их клиент «три года подряд перечитывал оскорбления, из-за чего страдал от бессонницы и проблем со здоровьем».

По итогу суд согласился только на 40 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, а в остальном отказал. Адвокаты Тинькова намерены обжаловать решение суда, говорится в сообщении.

*Признан в РФ иностранным агентом