В Уфе задержали подростка за сбор данных для Украины

Следственный комитет по Башкирии заявил о задержании 17-летнего подростка, который собирал данные об объектах ТЭК, автомобилях, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани для куратора с Украины.

Как говорится в Telegram ведомства, подросток был задержан при попытке поджога локомотива.

«Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за предоставленные данные он получал от 1 до 65 тыс. рублей. За поджог локомотива он собирался получить 200 тыс. рублей, при этом был задержан до совершения диверсии.

Ему предъявлено обвинение в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК России).

Ранее стало известно о двух жителях Тверской области, которых осудили на 13 и 17 лет за госизмену и подготовку диверсий.