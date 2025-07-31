В Москве школьник получил мощный удар током

Серьезное поражение электрическим током получил столичный семиклассник, решивший вместе с другом пожарить курицу 30 июля.

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в Восточном административном округе. 12-летний подросток гулял с другом на улице, а потом зашел к нему в гости. Приятели решили подкрепиться и пожарить курицу. Однако едва они включили электроплиту, как выбило счетчик.

Школьник вышел в коридор, открыл электрощиток, дотронулся до переключателей и получил удар током, от которого сразу же потерял сознание. С ожогами рук и ног юношу госпитализировали в больницу. Врачи ожогового центра стабилизировали состояние пострадавшего и готовят к операции по пересадке кожи.