В аэропорту Шереметьево изъято кольцо за 6 млн рублей

Незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей изъяли сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщили «МК» в пресс-службе ФТС, драгоценность везла из города Доха (Катар) гражданка РФ. Кольцо серебряного цвета с крупными камнями было изготовлено из платины 950-й пробы с вставками из бриллиантов. Женщину остановили в «зеленом коридоре» для выборочного досмотра, и тут выяснилось, что она везет украшение тайком. Возбуждено дело об административном правонарушении.