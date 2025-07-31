В парке развлечений «Зеленая гора» в районе Аль-Хада недалеко от Таифа, Саудовская Аравия, рухнул аттракцион. Об этом сообщает Shot.

В результате инцидента многие люди пострадали. На обнародованном видео запечатлен момент, когда популярный аттракцион для трюков неожиданно ломается. В результате падения сломанного рычага пострадали люди, находившиеся рядом. Как пишут местные СМИ, по предварительным данным, причиной поломки стала техническая неисправность.

По информации Telegram-канала Baza, речь идет об атракционе «360 градусов». Сообщается, что по меньшей мере 23 человека получили травмы средней тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.

«Сегодня в парке «Грин Маунтин» в Таифе во время представления раскололась центральная опора аттракциона и рухнула вместе с людьми на землю. Одного из посетителей вообще выбросило на несколько метров», — подчеркнул канал.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек пострадали в результате обрушения «Башни свободного падения» в Индии. Площадка с людьми упала с 15-метровой высоты. 16 человек оказались в больнице.