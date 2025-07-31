Россиянка заказала убийство 12-летней дочери за 100 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Челябинской области, которая заказала убийство 12-летней дочери. Женщину сдал полиции киллер, передает CУ СК по региону.

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По информации следователей, между 46-летней россиянкой и ее 12-летней дочерью произошел конфликт. После этого женщина решила избавиться от ребенка и обратилась за помощью к знакомому.

Мать договорилась с киллером, что тот утопит девочку за 100 тысяч рублей. Однако исполнитель не стал совершать преступление и сообщил о готовящейся расправе стражам порядка.

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Вскоре правоохранители задержали женщину и возбудили уголовное дело. Ее обвинили в организации приготовления убийства по найму. Недавно расследование было завершено. Материалы производства направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина утопила 5-летнюю дочь. После этого она написала мужу, что тот ей надоел.