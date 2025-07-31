Пастор домогался прихожанку, чтобы избавить ее от демонов

Газета.Ru

Суд вынес приговор шотландскому проповеднику, который насиловал своих прихожанок. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Пастор домогался прихожанки, чтобы избавить ее от демонов
© Газета.Ru

61-летний зимбабвиец, который основал свою церковь в 2007 году, пользовался положением главы религиозного течения и жестоко эксплуатировал женщин.

Так, одной из пострадавших он сказал, что ею овладели демоны. Якобы чтобы их изгнать, он домогался ее. Этой же женщине он заявлял, что бог якобы «дал ее в дар» и приказывал ей поцеловать его «святые губы».

Еще одна 39-летняя женщина рассказала, что в 20 лет она подверглась насилию со стороны пастора, который однажды затащил ее в свою спальню.

Отмечается, что в 2015 году мужчину уже судили за сексуальное насилие над 15-летней девушкой. Тогда его представители подали апелляцию, и суд отменил наказание.

Суд приговорил проповедника к десяти годам лишения свободы. Помимо этого, его внесли в список лиц, совершивших сексуальные преступления на неопределенный срок.