В Нью-Йорке произошла вспышка легионеллеза

С конца прошлой недели в Нью-Йорке 22 человека заболели легионеллезом, сообщил департамент здравоохранения города.

«В настоящее время расследуется 22 случая заболевания, включая один летальный исход», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Власти города подчеркнули, что начавшаяся 25 июля вспышка не была связана с водопроводными системами.

«Жители по-прежнему могут пить воду из-под крана, готовить пищу, принимать ванну и пользоваться кондиционерами», – отметили в департаменте.

Тем не менее в системах охлаждения воды в зоне поражения были взяты пробы, и владельцам зданий, где обнаружен возбудитель заболевания, предписано в течение суток начать санитарную обработку.

Людям с симптомы, напоминающими грипп, – лихорадкой, кашлем, мышечными болями или затрудненным дыханием посоветовали немедленно обращаться за медпомощью.

Легионеллез («болезнь легионеров») – это особая форма пневмонии, вызываемая бактериями рода Legionella, которые активно размножаются в теплой воде. Обычно это происходит в водопроводных системах и создающих благоприятные условия для роста бактерий установках – джакузи и гидромассажных ваннах, увлажнителях воздуха, испарительных конденсаторах в крупных системах кондиционирования. Заразиться можно при вдыхании водяного пара.

Ранее ученый предупредил об опасности воды из кулеров, в том числе из-за легионеллеза.

В 2023 году в Польше произошла серьезная вспышка легионеллеза, умерди почти 20 человек.