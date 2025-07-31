Россиянин едва не убил новорожденного ребенка, перекусив ему пуповину

Житель Санкт-Петербурга чуть не убил своего новорожденного ребенка, перекусив ему пуповину после домашних родов. Об этом в четверг, 31 июля, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что молодая семья не позаботилась о дежурной скорой, и малыш едва не умер от кровопотери.

Супруги приняли решение проводить роды дома, чтобы выполнить обряд, найденный в интернете. Согласно прочитанному, перегрызание пуповины якобы обеспечивает ребенку крепкое здоровье. Однако попытка завершилась неудачно: после этого у новорожденного началось обильное кровотечение, и он оказался на грани гибели. Прибывшие медики сумели остановить кровопотерю и спасти малыша. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Уже в больнице мать ребенка вновь привлекла внимание — она потребовала выдать ей плаценту, намереваясь заморозить ее и использовать в пищу. Женщина убеждена, что содержащиеся в ткани стволовые клетки помогают предотвратить послеродовую депрессию, сообщается в публикации.

До этого жительница Свердловской области разозлилась на плач новорожденной дочери и отшвырнула ее на диван — девочка умерла. Правоохранители задержали мать ребенка.