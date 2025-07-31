Российского миллионера обвинили в расправе над олигархом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о расправе над уральским олигархом, президентом АО «Европейско-азиатская компания» Виктором Терняком. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По данным издания, фигурант — 53-летний миллионер Сергей Горшунов.

Он обвиняется по пункту «б» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений»), части 2 статьи 15, пункту «з» статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц»). Все материалы переданы в суд.

По версии следствия, в период с 1989 по 1992 год обвиняемый являлся членом устойчивой вооруженной группы, которая занималась нападением на граждан и компании, а также занималась совершением умышленных расправ. Лидерами группы являлись двое местных жителей. Они решили расправиться с представителями конкурирующей преступной группы, с которой пострадавший хотел вести совместный бизнес.

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По информации прокуратуры, 8 сентября 1992 года фигурант вооружился пистолетом системы Макарова калибром 9 миллиметров и приехал к дому, в котором проживал потерпевший. Через некоторое время мужчина вышел, сел в машину к водителю и охраннику. Они стали выезжать, как между домами поравнялись с подследственным. Тогда он приблизился к олигарху и произвел не менее пяти выстрелов. В результате он не выжил. После этого фигурант решил расправиться также с охранником и водителем пострадавшего. Он дважды выстрелил в первого и один раз — во второго. Однако им удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что Горшунов — бывший участник местной ОПГ «Центр». 3 июня его отпустили из СИЗО.