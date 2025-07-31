Момент обрушения четвертого за неделю дома в России попал на видео

В сети появились кадры момента обрушения общежития на улице Коммунистической в Уфе. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как дом, рядом с которым стоят люди, начинает рушиться с середины на глазах у прохожих. После того как его конструкция окончательно рушится, окружающее пространство рядом со зданием заволакивает плотным облаком от обломков.

Здание в Уфе обрушилось 30 июля. Оно стало четвертым за неделю в России.

Названа приоритетная версия взрыва в жилом доме российского города

До этого, 25 июля, взрыв газа обрушил 10 этажей дома в Саратове, 28 июля в Астрахани обрушился аварийный дом, 29 июля рухнула секция офисного трехэтажного здания в Екатеринбурге.