Военный истребитель F-35 потерпел крушение в США

Истребитель F-35 потерпел крушение на военно-морской базе в американской Калифорнии. Об этом сообщил телеканал Fox 26 News.

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Сообщается, что военный самолет упал в поле неподалеку от Кадиллака и Дикинсон-авеню в округе Фресно.

К месту происшествия направлены гражданские и военные службы экстренного реагирования. По словам очевидцев, пилот успел катапультироваться, на месте крушения ему оказывается медицинская помощь.

Предположительно, крушение потерпел малозаметный истребитель F-35 Lightning II, находившийся на вооружении либо ВМС США, либо Корпуса морской пехоты США. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе федерального расследования, сообщил телеканал.

Похожая авиакатастрофа также произошла на Аляске. Видео с моментом крушения истребителя F-35 появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как самолет неконтролируемо падает, а при столкновении с землей происходит сильный взрыв.

В конце мая вертолет потерпел крушение на окраине поселка Нарышкино в Орловской области, после чего начался пожар. Представители региональных оперативных служб незамедлительно выехали на место происшествия. В результате случившегося погибли двое человек — пилот и бортовой механик. Причиной аварии стал отказ двигателя.