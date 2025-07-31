На Камчатке за ночь произошли еще десятки землетрясений

Сильнейшее землетрясение на Камчатке, произошедшее накануне, вызвало мощный выброс пепла из кратера Ключевского вулкана.

По данным дальневосточных сейсмологов, клубы частиц пыли и песка поднялись на высоту шесть километров. Туристов призвали воздержаться от восхождений. Хоть природный парк и открыт для посещений, несколько маршрутов не работают из-за угрозы камнепада.

За ночь на Камчатке произошли еще десятки землетрясений магнитудой до 6. Афтершоки будут продолжаться в течение месяца, но они, по данным специалистов, не будут представлять опасности. На полуострове сейчас обследуют здания, поврежденные в результате подземных толчков. До сих пор обесточен порт в Северо-Курильске, идут восстановительные работы.