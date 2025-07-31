В РФ осуждены более 250 участников вторжения ВСУ в Курскую область

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России заявили, что к настоящему моменту суд вынес приговор в отношении уже 250 украинских оккупантов, участвовавших во вторжении в Курскую область.

«Вторым Западным окружным военным судом с участием военных прокуроров рассмотрено 146 уголовных дел с вынесением обвинительных приговоров в отношении 256 лиц из числа военнослужащих вооружённых формирований Украины и иностранных наёмников», — указали в ведомстве агентству ТАСС в ответ на соответствующий запрос.

Уточняется, что лишь 18 уголовных дел в отношении 19 лиц были рассмотрены заочно.

Также в Генпрокуратуре уточнили, что из числа иностранных наёмников, участвовавших во вторжении под Курском, осуждены 13 лиц, из них десять — заочно.

Подчёркивается, что на рассмотрении в суде находятся ещё 36 уголовных дел в отношении 38 оккупантов.

Ранее Военный суд приговорил военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Виталия Гонзу к 16 годам колонии за теракт в Курской области.