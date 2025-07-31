В новосибирском аэропорту пострадал ребенок после падения лампы с потолка

В новосибирском аэропорту "Толмачево" произошел несчастный случай — в ночь на 31 июля на 12-летнего пассажира упала лампа освещения. Инцидент случился на первом этаже терминала в секторе С.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, ребенку сразу же оказали первую помощь и отправили в больницу для обследования. Администрация заверила, что окажет семье всю необходимую поддержку.

Технические службы проводят проверку, чтобы установить причины происшествия и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что подросток в Красноярске пытался совершить теракт за 700 долларов.