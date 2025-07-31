В порту Северо-Курильска нет света, он прекратил работу

После землетрясения и цунами остался без электричества порт в Северо-Курильске. Об этом, ссылаясь на оперативные службы Сахалинской области, сообщает РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, оставшийся без света порт прекратил работу. 30 июля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что третья волна цунами на Курильских островах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал. Глава региона предупредил, что могут быть повреждены электрические сети. Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля.

Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров.

В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. "Газета.Ru" вела прямую трансляцию.