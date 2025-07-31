Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.

«Центр остался частично без света. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов...», — говорится в Telegram-канале организации.

Уточняется, что бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего.

По предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция «Телецентр».

Ранее в Сахалинской области после землетрясения отключили электричество.

Позже сообщалось, что электроснабжение на Камчатке и Сахалине идёт в штатном режиме.