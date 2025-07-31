Авария оставила без света жителей Владивостока

В центральной части Владивостока произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Как сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания, инцидент произошел утром 31 июля в 08:40 по местному времени.

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Авария затронула электроснабжение на ключевых улицах города, включая Светланскую, Суханова, Уборевича, Адмирала Фокина и Океанский проспект. Без света остались десятки жилых домов, а также здания правительства Приморского края, администрации Владивостока, офисы СМИ и бизнес-центры.

Энергетики оперативно выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и восстановления подачи электроэнергии. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

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