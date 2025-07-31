На Камчатке произошло очередное землетрясение

Жители краевой столицы Камчатки почувствовали подземные толчки силой до трех баллов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

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"Магнитуда сейсмособытия - 6,3, эпицентр - в 178 км от Петропавловска-Камчатского. Инструментальная интенсивность - до трех баллов", - рассказали в учреждении.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8.

На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.

Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.