Главный геофизик Камчатки о землетрясении: «Россия опять впереди!»

Глава Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Данила Чебров прокомментировал мощное землетрясение, которое произошло в Тихом океане 30 июля. Ученый уверен, что событий сильнее в этом году не будет.

«Можно ответственно заявлять, что это событие хоть и не предельной магнитуды, но очень сильное. Мы дали хорошую заявку на то, что сильнее землетрясений в мире в этом году не произойдет, Россия опять впереди – такое радостное событие у нас», – отметил главный геофизик полуострова в разговоре с изданием «Главное 41».

Чебров добавил, что интенсивность сотрясения была сравнительно небольшой – меньше, чем можно было ожидать от такого сейсмособытия, так что жертв и серьезных разрушений нет. «Это очень сильное событие, почти планетарного масштаба. Афтершоки будут сильные, магнитудой 7,5 и выше, они также будут вызывать цунами, поэтому на побережье будет исключительно опасно», – объяснил ученый.

Это первое такое мощное землетрясение с 1952 года, и оно будет первым, записанным в инструментальную эпоху, что важно для научного сообщества. Напомним, 30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло мощное землетрясение. Его ощутили и жители Парамушира.

Через несколько часов к берегам Курил, Японии, Гавайев, Китая, Перу и других регионов в Тихом океане пришло цунами.