Стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно

Все четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» находились в России незаконно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

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«На 22 марта 2024 года Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса 6 марта 2024 года», — сказано в документах.

По данным ТАСС, Далерджон Мирзоев также не был зарегистрирован по месту пребывания, а патент четвертого исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова истек в январе 2024 года.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

ТАСС: террористы скрылись из "Крокуса", так как у них заклинило оружие

Согласно материалам дела, исполнители теракта совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов.

Ранее стало известно, что террористы скрылись из «Крокуса», так как у них заклинило оружие.