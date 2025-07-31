В США обнаружили радиоактивный улей
Рабочие на фабрике в Южной Каролине, где ранее производились ключевые детали для ядерного оружия, обнаружили радиоактивный улей.
По данным телеканала CBS, работники проверяли уровень радиации и нашли осиный улей около резервуаров с жидкими ядерными отходами.
Уровень радиации осиного гнезда превышал допустимый в 10 раз.
Работники обработали улей инсектицидом, убрали и уничтожили как радиоактивные отходы. При этом, насекомых они не нашли. Утечек отходов не было.
Ненормальный фон объяснили радиоактивным загрязнением, которое накапливалось годами.
Ранее сообщалось, что чернобыльские животные адаптировались к радиации.