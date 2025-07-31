В США обнаружили радиоактивный улей

Рабочие на фабрике в Южной Каролине, где ранее производились ключевые детали для ядерного оружия, обнаружили радиоактивный улей.

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По данным телеканала CBS, работники проверяли уровень радиации и нашли осиный улей около резервуаров с жидкими ядерными отходами.

Уровень радиации осиного гнезда превышал допустимый в 10 раз.

Работники обработали улей инсектицидом, убрали и уничтожили как радиоактивные отходы. При этом, насекомых они не нашли. Утечек отходов не было.

Ненормальный фон объяснили радиоактивным загрязнением, которое накапливалось годами.

Ранее сообщалось, что чернобыльские животные адаптировались к радиации.