Камчатское цунами достигло берегов острова Пасхи

Волны, вызванные рекордным землетрясением у побережья Камчатки, достигли острова Пасхи (Рапа-Нуи), рассказал представитель президента страны на острове Серхио Тепано. Об этом пишет РИА Новости.

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Землетрясение магнитудой 8,7 произошло у восточного побережья Камчатки 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск).

По другую сторону Тихого океана — в ряде стран латиноамериканского региона, включая Мексику, Колумбию, Эквадор, Перу и Чили, — были объявлены различные уровни тревоги в связи с угрозой цунами.

«Около 9.25 по местному времени [18:25] мы приняли на себя первую волну. К счастью, уровень прилива изменился всего на 15-20 сантиметров — это незначительная высота, которая не представляет угрозы для побережья Рапа-Нуи», — пояснил Тепано.

Чиновник уточнил, что на острове Пасхи сохраняется режим наблюдения, задействованы все специалисты экстренных служб.

На Камчатке за час зафиксированы 7 землетрясений

По его словам, местные жители и туристы были заблаговременно направлены в безопасные зоны у аэропорта и в районе приходской церкви Святого Креста.

Тепано констатировал, что власти ждут дальнейших указаний от Службы предупреждения о цунами.