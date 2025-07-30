В Австрии мужчина сбежал по аварийному трапу после скандала в самолете

Пассажир рейса Austrian Airlines, прибывшего 30 июля из Лондона в Вену, устроил скандал на борту самолета и после посадки покинул лайнер по аварийному трапу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийское СМИ.

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Отмечается, что 56-летний мужчина стал проявлять агрессию во время руления самолета к терминалу аэропорта Вены-Швехат. Он угрожал членам экипажа, а после того, как борт приземлился открыл дверь, активировав аварийный трап, по которому затем спустился на взлетное поле. По предварительным данным, во время скандала мужчина причинил легкую травму одной из бортпроводниц.

Он был задержан полицией прямо на рулежной дорожке. После этого мужчину доставили в больницу в связи с очевидным психическим расстройством. По факту произошедшего возбудили дело по статьям о преднамеренном создании угрозы безопасности воздушного движения, угрозах и нанесении телесных повреждений.