Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до Перу

Газета.Ru

Цунами, которое было вызвано землетрясением на Камчатке, достигло берегов Республики Перу. Об этом сообщает РИА Новости.

Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до Перу
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Управление гидрографии и навигации военно-морских сил южноамериканской страны предупредило местных жителей о рисках, однако эксперты считают, что высота волн не превысит 1,86 метра.

30 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились».

Подземные толчки ощущались и в Сахалинской области. В Северо-Курильске местных жителей вывезли на возвышенности из потенциально опасной зоны. Кроме того, высокие волны обрушились на прибрежную часть города. После землетрясения цунами высотой 3–4 м фиксировались и в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная.