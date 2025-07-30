На Камчатке за час зафиксированы 7 землетрясений магнитудой от 4.8 до 6. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сведения о первых толчке из серии были опубликованы в 19:09 мск, данные о последнем — в 20:09 мск.

Эпицентр первого землетрясения находился в 230 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 56,5 км.

Последующие произошли на глубине 33 км; 38,7 км; 13,7 км; 88 км; 77,1 км; 21,5 км соответственно. Расстояние от региональной столицы составляло 402 км, 248 км, 204 км, 297 км, 402 км, 182 км.

После небольшого перерыва в 20:19 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Очаг располагался на глубине 58,5 км, расстояние составило 167 км.