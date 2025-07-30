В Перу закроют все порты и пляжи из-за цунами

Администрация президента Перу сообщила, что в стране будут закрыты все порты и пляжи из-за приближающегося цунами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что всего будет закрыто 65 портов на всем побережье. Кроме того, граждан призвали соблюдать безопасность и не приближаться к прибрежным зонам.

«В координации с местными властями закрываются порты и доступов на пляжи. Настаиваем на том, чтобы граждане соблюдали эти меры ради собственной безопасности и не приближались к прибрежным зонам», — сказано в сообщении.

Отметим, что причиной цунами стало сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), его магнитуда составила 8,8.