У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

У побережья Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Отмечается, что эпицентр землетрясения находится на глубине 67,7 километров.

«Координаты: 49.6542, 158.0584. Расстояние от ПК: 381. Магнитуда: 6,5», — говорится в тексте.

За ним последовало еще семь толчков с интенсивностью от 4,4 до 5,7 баллов.

Ранее у берегов Камчатки произошло сильнейшее за весь период наблюдений землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор было зафиксировано еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов. После землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской. Объявлена угроза цунами. В результате землетрясения пострадали несколько человек, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.