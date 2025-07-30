Гадалка из Москвы получила 4 года колонии за обман на 59 млн рублей

Столичный суд приговорил 61-летную ясновидящую Любу Амаеву к 4 годам колонии за обман женщины на 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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По данным ведомства, гадалка с марта 2019 года по февраль 2023-го входила в доверие к 45-летней москвички. Злоумышленница убедила потерпевшую в необходимости проведения ряда магических ритуалов с целью исцеления и спасения женщины и ее семьи, которые, по словам гадалки, находились в серьезной опасности.

За каждый обряд Амаева брала с москвички от 5 тысяч до 8 миллионов рублей. Однако теперь гадалке придется отбывать наказание в колонии общего режима. Ее обвинили по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Ранее в Москве задержали пенсионерку, которая обманула троих своих знакомых на 27 миллионов рублей. Аферистка обещала помочь в покупке жилья, однако после получения денег перестала выходить на связь и скрылась. Как позже выяснилось, женщина потратила все полученные средства на личные нужды.