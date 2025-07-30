Участница экспедиции на Сахалине рассказала, как цунами смыло их лагерь

Участница экспедиции на острове Шумшу в Сахалинской области Вера Костамо рассказала, что после начала землетрясения на Камчатке в океане поднялась вода и смыла за минуты их палаточный лагерь. Ее слова приводит РИА Новости.

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Костамо отметила, что 30 июля практически все участники экспедиции находились в лагере, когда примерно в 10:25-10:30 по местному времени (2:25-2:30 по московскому времени) начались сильные подземные толчки.

«Настолько сильные, что коллеги с Дальнего Востока испугались и предупредили всех остальных, что возможно цунами. Ситуация усугубилась туманом, видимость была примерно 30 метров. Сразу выставили наблюдателя, смотреть за океаном. Начали готовиться к эвакуации. Примерно через час-полтора резко поднялся уровень океана, и за минуты смыло лагерь», — рассказала она.

Сами участники экспедиции успели подняться на ближайшую высоту, но большая часть их вещей попала под волну. Затем им удалось связаться с другой экспедицией и спасатели вывезли их на квадроциклах в лагерь.

Костамо добавила, что на острове до сих пор чувствуются афтершоки после большого землетрясения.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Оно привело к обрушению стены здания одного из детских садов, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. В регионе объявлена угроза цунами.