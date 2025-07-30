Насильник напал на россиянку на пляже

В Ульяновской области задержали мужчину, напавшего на женщину на пляже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

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По данным следствия, 28 июля потерпевшая шла на Центральный пляж на Волге по улице Набережная. По пути на нее напал 50-летний мужчина, который попытался ее изнасиловать. Пострадавшая начала звать на помощь, ее крики привлекли людей. После это злоумышленник скрылся.

Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

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