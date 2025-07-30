Что спасло Камчатку, Сахалин и Курилы от страшных разрушений

Доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков заявил, что землетрясения, подобные камчатскому, редки и разрушительны, но жителям Камчатки «невероятно повезло». Об этом ученый рассказал «Комсомольской правде».

Тридцатого июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. После него была объявлена угроза цунами. В МЧС сообщили, что землетрясение не привело к значительным разрушениям. Повреждения фасада получил детский сад, находящийся на ремонте.

В Минздраве Камчатки сообщили, что несколько человек обратились за медицинской помощью. Некоторые из них получали травмы, выбегая из зданий. Один пациент выпрыгнул из окна, также травмы получила женщина, находившаяся в здании нового аэропорта, рассказал ТАСС министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Корженков назвал землетрясение магнитудой 8,7 серьезной катастрофой. Он подчеркнул, что такие катаклизмы случаются крайне редко.

Ученый рассказал, что во время землетрясения высвободилось «колоссальнейшее» количество сейсмической энергии. Он сравнил это с катастрофическим землетрясением в Монголии 1958 года, вызвавшим изменения рельефа: исчезновение небольших горных хребтов и появление впадин.

«Сегодня жителям Камчатки и Сахалина невероятно повезло!» - подчеркнул Корженков.

Он объяснил, что эпицентр землетрясения находился на дне. Кроме того, расстояние между территорией, где живут люди, и зоной выхода сейсмического очага было значительным - 150 километров.

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Также важно, что очаг землетрясения простирался параллельно геологическим структурам Курильских островов и Камчатки, отметил ученый. Эти структуры сыграли роль демпфера - погасили распространение сейсмической энергии.