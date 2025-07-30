Вулкан Ключевской начал извергаться после мощного землетрясения на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской (он же — Ключевская сопка — прим. «ВМ») зафиксировали на Камчатке после мощного землетрясения на полуострове. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук.

© Вечерняя Москва

По словам профильных экспертов, по западному склону вулкана начала стекать расклеенная лава.

— Мощное свечение над вулканом, взрывы, — передает официальный Telegram-канал краевого филиала службы.

Очаг землетрясения, которое началось в 11:26 по местному времени, имел протяженность не менее 200 километров и распространился в юго-западном направлении вдоль глубоководного желоба. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что землетрясение стало сильнейшим, его магнитуда составила 8,8.

Из-за сильного землетрясения волна цунами отправилась к другим континентам: так, из прибрежных районов эвакуировали более 900 тысяч японцев. На Гавайях раздается звук сирены, в Тихом океане фиксируют формирование волн. Что известно о стихийном бедствии в регионе — в материале «Вечерней Москвы».