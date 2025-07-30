Назван размер выплат семьям жертв удара ВСУ по российскому курорту

Семьям погибших при атаке беспилотных летательных аппаратов в Сочи выплатят по 500 тысяч рублей, получившим тяжелые ранения - по 200 тысяч, а пострадавшим с легкими ранениями - по 50 тысяч.

© Пресс-служба администрации города Сочи

Об этом в среду сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Выплаты из благотворительного фонда "Скорей добрей" носят заявительный характер. Сотрудники администрации Адлерского района оказывают полное содействие пострадавшим для скорейшего получения финансовой помощи, помогают восстанавливать утраченные документы, реагируют на все просьбы", - рассказал он.

Глава курорта подчеркнул, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в первый день после атаки украинских БПЛА на прошлой неделе поручил оказать поддержку жителям города-курорта. Как известно, при этом два человека погибли и 13 пострадали. Андрей Прошунин продолжает держать ситуацию на личном контроле.

Он поручил коллегам пошагово сопровождать пострадавших для оформления компенсаций из федерального бюджета в рамках уголовного дела по статье "Теракт", которое возбудили в Следственном комитете России.

Уточняется, что такие выплаты предусмотрены законом.