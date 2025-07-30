В Северо-Курильске отменена угроза цунами

В Северо-Курильском районе Сахалинской области отменена угроза цунами, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Внимание! Отбой тревоги по цунами», — говорится в Telegram-канале.

Угрозу цунами также сняли на Камчатке, где 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее сильнейшим за весь период.

На прибрежную зону Северо-Курильска после землетрясения обрушились три волны цунами.

В районе Сахалинской области и в Петропавловске-Камчатском ввели режим чрезвычайной ситуации.