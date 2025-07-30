В Москве водитель самоката получил тяжелую травму при падении. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Москва, улица Петровка. Самокатчик въехал в ямку срезанного асфальта, в итоге перелом шеи», — сообщает канал.

Судя по видео, на место прибыли медики, которые транспортировали мужчину в больницу. О его состоянии не сообщается.

До этого стало известно, что в Томске пятимесячный ребенок пострадал из-за наезда самокатчика.

Инцидент произошел 21 июля возле дома №74 по улице Герцена. По предварительным данным, неизвестный ехал на электросамокате по тротуару и совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая держала на руках грудного ребенка.

В результате аварии младенец был доставлен в медицинское учреждение, подробной информации о его состоянии не поступало.