Россиянин изнасиловал школьницу в лесу недалеко от ее дома

В Краснодарском крае задержали мужчину, надругавшегося в лесу над школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 27 июля 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в лесу недалеко от станицы Ереминской встретил знакомую 14-летнюю девочку и изнасиловал ее, после чего скрылся с места преступления.

Совместная работа следователей СК и оперативных сотрудников позволила оперативно установить его местонахождение и задержать. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в под Красноярском задержали педофила, надругавшегося над девочкой.