«У многих паника»: жительница Камчатки рассказала о землетрясении

Жительница Камчатки Виктория, описывая ситуацию с землетрясением в регионе, рассказала, что в момент подземных толчков «качало, как на корабле». Данной информацией она поделилась в беседе с «Абзацем».

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — самое сильное с 1952 года. Его эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Камчатский филиал ЕГС РАН сообщил о 30 последующих толчках силой 2-5 баллов. В районе Елизово зафиксировали волну цунами высотой 4 метра. Угроза цунами была объявлена для всех островов Курильской гряды и Северо-Курильска. Из-за землетрясения на Камчатке и власти Аляски объявили о возможном цунами. Также угрозу объявили в восточных регионах Китая и на Тайване.

Собеседница Telegram-канала «Абзац» отметила, что во время землетрясения у многих началась паника, но подчеркнула, что сама старается не поддаваться тревоге.

«Ты себя ощущал просто как на корабле. У многих паника. Я стараюсь не поддаваться ей. Ощущение так себе, но стараюсь сохранять спокойствие», – сообщила местная жительница.

Появилось видео из накрытой волной после землетрясения машины с людьми на Камчатке

Она также отметила, что в момент подземных толчков было нарушено электроснабжение, но вскоре все было восстановлено. В регионе не наблюдается проблем со связью. В результате землетрясения пострадал детский сад, а также были эвакуированы серф-лагеря.