Молодой россиянин скончался после визита к урологу

Молодой мужчина почувствовал себя плохо перед приёмом в частной клинике в Москве. Потеряв сознание, он упал на пол, после чего медики ввели ему адреналин, сообщает телеграм-канал "Москва.Live"

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Но это привело к ухудшению состояния — пациент впал в кому. Прибывшая скорая помощь доставила его в больницу, но через несколько часов он скончался.

По информации знакомых погибшего, правоохранительные органы проводят проверку в отношении врачей клиники.

Обстоятельства трагедии выясняются, включая возможные причины резкого ухудшения здоровья мужчины и правильность оказанной ему медицинской помощи.