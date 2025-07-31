На Алтае произошло землетрясение

В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы.

По данным пресс-службы МЧС по региону, землетрясение произошло примерно в 13:27 (9:27 мск) в Кош-Агачском районе. По информации ведомства, никто не пострадал.

«Эпицентр располагался в 28 километрах северо-восточнее н.п. Бельтир. В 50-километровую зону попали села Бельтир, Кош-Агач, Беляши, Акташ, Чибит», — сказано в сообщении МЧС Республики.

Накануне в регионе произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр природного катаклизма располагался в районе Северо-Чуйского хребта на расстоянии 250 км от Горно-Алтайска. При этом интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 5,5 балла по шкале MSK-64.

30 июля примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, а его очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Местных жителей предупредили об угрозе цунами, призвав покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий на Дальнем Востоке.