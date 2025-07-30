Разрушения и цунами: последствия землетрясения на Камчатке

На Камчатке произошло самое сильное землетрясение за последние 70 лет. По данным сейсмологов, сила подземных толчков достигала 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.

Как сообщает ТАСС, в результате произошедшего на Камчатке нескольким людям потребовалась медицинская помощь. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада № 15, но обошлось без жертв.

На полуострове и в странах тихоокеанского региона объявлена угроза цунами. Проводится эвакуация людей.

Кадры последствий землетрясения на Камчатке — в галерее "Рамблера".