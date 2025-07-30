Разрушения и цунами: последствия землетрясения на Камчатке

Александр Котлеткин
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Цунами в Северо-Курильске
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Цунами в Северо-Курильске 
© ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС
Цунами в Северо-Курильске
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Цунами в Северо-Курильске 
© МЧС/РИА Новости
Эвакуация людей после землетрясения
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Эвакуация людей после землетрясения 
© МЧС России/ТАСС
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
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Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения 
© Сергей Лакомов/РИА Новости

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Камнепад на прибрежных скалах во время землетрясения
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Камнепад на прибрежных скалах во время землетрясения 
© Telegram-канал "Осторожно, новости"
Местные жители пережидают цунами на возвышенности
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Местные жители пережидают цунами на возвышенности 
© Соцсети
Последствия землетрясения на Камчатке
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Последствия землетрясения на Камчатке 
© Соцсети
Эвакуация населения из-за угрозы цунами на Гавайях
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Эвакуация населения из-за угрозы цунами на Гавайях  
© Telegram-канал Shot
Выброшенные на берег киты после цунами в Японии
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Выброшенные на берег киты после цунами в Японии 
© Соцсети

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Врачи онкологического центра во время землетрясения на Камчатке
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Врачи онкологического центра во время землетрясения на Камчатке 
© Соцсети
Последствия землетрясения на Камчатке
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Последствия землетрясения на Камчатке 
© Соцсети
Последствия землетрясения на Камчатке
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Последствия землетрясения на Камчатке 
© Соцсети

На Камчатке произошло самое сильное землетрясение за последние 70 лет. По данным сейсмологов, сила подземных толчков достигала 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.

Как сообщает ТАСС, в результате произошедшего на Камчатке нескольким людям потребовалась медицинская помощь. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада № 15, но обошлось без жертв.

На полуострове и в странах тихоокеанского региона объявлена угроза цунами. Проводится эвакуация людей.

Кадры последствий землетрясения на Камчатке — в галерее "Рамблера".