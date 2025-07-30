В Эквадоре бандиты расстреляли королеву красоты

В Эквадоре бандиты убили бывшую королеву красоты провинции Манаби Эстер Габриэлу Мурильо Крус и ранили её возлюбленного и дочь.

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Об этом сообщает The Sun.

В момент нападения 26 июля женщина вместе с близкими ехала на машине по улице города Манта. Бандиты на мотоцикле догнали автомобиль и открыли огонь.

Крус в результате нападения была госпитализирована, однако спасти её не удалось.

Близкие погибшей остаются в больнице.

Начато расследование.

Ранее бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мёртвой под обломками здания в Мандалае после того, как она пыталась спасти ребёнка во время землетрясения.