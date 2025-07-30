Sun: в Эквадоре бандиты расстреляли королеву красоты Эстер Крус
В Эквадоре бандиты убили бывшую королеву красоты провинции Манаби Эстер Габриэлу Мурильо Крус и ранили её возлюбленного и дочь.
Об этом сообщает The Sun.
В момент нападения 26 июля женщина вместе с близкими ехала на машине по улице города Манта. Бандиты на мотоцикле догнали автомобиль и открыли огонь.
Крус в результате нападения была госпитализирована, однако спасти её не удалось.
Близкие погибшей остаются в больнице.
Начато расследование.
Ранее бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мёртвой под обломками здания в Мандалае после того, как она пыталась спасти ребёнка во время землетрясения.