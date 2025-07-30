Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения

Режим ЧС введён в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения
В Петропавловске-Камчатском из-за сильного землетрясения решили ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Евгений Беляев.
Об этом он проинформировал в своём Telegram.
«В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением», — написал мэр.
Он уточнил, что уже подписал соответствующее постановление.
«Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности. Ведётся соответствующая работа в условиях после сильного землетрясения», — добавил он.
Ранее правительство Сахалинской области заявило, что в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшего землетрясения и цунами.