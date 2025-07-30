«Войдет в шестерку сильнейших»: западные СМИ о землетрясении у берегов Камчатки

Землетрясение, произошедшее у берегов полуострова Камчатка, оценено Геологической службой США в 8,8 балла и, вероятно, войдет в шестерку самых сильных за всю историю наблюдений. Как мир переживает последствия землетрясения, и каким регионам угрожают цунами, разбирались западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Сегодня на Камчатке примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) было зафиксировано мощное землетрясение. Первоначально сила толчков оценивалась в 7,5 балла, но затем она достигла 8,7, что стало самым сильным землетрясением с 1952 года. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км. Чуть позднее Камчатский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук» (ЕГС РАН) сообщил, что на Камчатке произошли еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил, что волны высотой от 1 до 3 метров над уровнем прилива возможны вдоль некоторых прибрежных районах Гавайев, Чили, Японии и Соломоновых островов.

По последним данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения, произошедшего у побережья российского полуострова, повышена до 8,8, пишет The Washington Post.

«Это, вероятно, ставит его в шестерку сильнейших за всю историю наблюдений. Оно стало самым сильным со времени смертоносного и разрушительного землетрясения в Тохоку (Япония) в 2011 году. При этом сильнейшее на планете землетрясение магнитудой 9,5 произошло в Био-Био (Чили) в 1960 году», - напоминает издание.

В Японии волны цунами уже обрушились на многие районы восточного побережья, от самого северного острова Хоккайдо до большей части главного острова Хонсю, в том числе в районе столичного округа Токио. Высота волн на данный момент достигает 60 сантиметров, что значительно ниже первоначально прогнозируемых 3 метров, пишет CNN.

«Более 1,9 миллиону человек в 21 префектуре даны рекомендации по эвакуации, а на фотографиях видно, как некоторые из них на Хоккайдо укрываются на крыше зданий», - говорится в статье.

При этом Национальный центр предупреждения о цунами в США повысил уровень опасности для побережья Северной Калифорнии от мыса Мендосино до границы с Орегоном, включая Кресент-Сити, отмечает издание Independent.

«На остальной части побережья Калифорнии по-прежнему действует низкий уровень опасности: ожидаются небольшие волны. Но подвержен риску Кресент-Сити, пострадавший от разрушительного цунами в 1964 году», - отмечает издание.

Жителей Гавайев также предупредили об опасности цунами, в зоне риска после мощного землетрясения у берегов России магнитудой 8,8 находятся миллионы американцев, утверждает Daily Mail.

По данным журналистов, вся островная цепь готовится к удару стихии, жители Гавайев запасаются водой и другими товарами первой необходимости, после того как губернатор Джош Грин подписал указ о чрезвычайном положении в штате. Каждый час включаются сирены, призывая всех покинуть океан и прибрежные районы.

«Мы молимся о том, чтобы не потерять никого из близких», - заявил губернатор на пресс-конференции.

На шоссе в Гонолулу образовался плотный поток машин жителей островов, пытающихся добраться до более возвышенных мест. Тем временем на острове Оаху армия и ВМС США открыли перевал Колеколе и участки казарм Шофилд для эвакуации. Национальная гвардия также готова оказать помощь в проведении спасательных работ.

«Жителям Гавайев настоятельно рекомендуется эвакуироваться из прибрежных районов. В преддверии цунами также были приостановлены коммерческие рейсы в международном аэропорту Хило, а в штате Вашингтон закрыты пляжи», - говорится в статье.

Отметим, что в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН прогнозируют афтершоки (повторные сейсмические толчки, которые происходят после основного толчка при землетрясении) магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца после землетрясения в Камчатском крае.