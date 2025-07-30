Насмотревшийся антироссийского контента мужчина попал в колонию на 14 лет

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Читы, который насмотрелся антироссийского контента и начал распространять данные о террористической организации (ТО) среди близких родственников и коллег по работе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время пробудет в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, с апреля 2023 года по март 2024 года на фоне своих идеологических взглядов и просмотра антироссийского контента мужчина общался с представителями одной из террористических организаций и вступил в ее ряды. Осужденный помогал проводить пропагандистские мероприятия, а также распространять сведения о ТО и ее лидере среди родственников и коллег.

Ранее житель Нижегородской области выслушал приговор за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации. Он получил 14 лет колонии строгого режима.