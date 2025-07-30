Жительница Камчатки описала момент землетрясения фразой «было ощущение, что я падаю»

Жительница Петропавловска-Камчатского, описывая момент землетрясения на Камчатке, рассказала, что ей показалось, будто она падает. Ее слова приводит РБК.

«Если честно, не сразу поняли в чем дело. Люстра закачалась, и было ощущение, что я падаю. Дочь 11 лет была рядом, даже не испугалась. Муж сказал выходить на улицу, там уже были соседи по подъезду», — рассказала женщина.

По ее словам, паники среди местных жителей в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения не было. Когда россиянка вышла из подъезда, то увидела, что на улице землетрясение качало автомобили из стороны в сторону.

Землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Его магнитуда составила 8,7, оно стало сильнейшим за последние полвека. В Петропавловске-Камчатском интенсивность сотрясений составила не менее VI баллов.

После землетрясения на Дальний Восток пришли волны цунами. В Северо-Курильске на Сахалине оно затопило порт и предприятие, там ввели режим ЧС и эвакуировали почти три тысячи человек.