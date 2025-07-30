Появилось видео с места попадания украинского дрона в многоэтажку в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Белгороде. Кадры с места падения дрона опубликовал SHOT.

На кадрах можно увидеть, как в результате удара беспилотника оказались повреждены балконы квартир на верхних этажах. По данным SHOT, выбиты стекла и разрушены балконы в трех квартирах.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в результате атаки дрона на многоквартирный дом повреждены остекление около десяти квартир и фасад здания. По его словам, обошлось без пострадавших. Осколками посечено 24 автомобиля.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».