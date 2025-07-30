Выброшенные киты и угроза цунами в Китае: последствия землетрясения на Камчатке

На Камчатке зафиксировано мощное землетрясение. Первоначально сила толчков оценивалась в 7,5 балла, но затем она достигла 8,7, что стало самым сильным землетрясением с 1952 года. Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км. Чуть позднее Камчатский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук» (ЕГС РАН) сообщил, что на Камчатке произошли еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов. «Рамблер» собрал все данные, связанные с произошедшим.

Первые волны цунами в российских регионах

В районе Елизово (Камчатка) зафиксировали волну цунами высотой четыре метра. Позже стало известно, что угроза цунами объявлена на всех островах Курильской гряды. Первая волна цунами также достигла прибрежной зоны Северо-Курильска.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жители находятся в безопасности, так как они пребывают на возвышенности. В это время на заводе по обработке рыбы «Алаид» в Северо-Курильске, расположенном в России, началось затопление. В городе звучит сирена, предупреждающая об угрозе цунами. Людей экстренно эвакуировали с предприятия. Теперь сотрудники завода наблюдают издалека, как волны накрывают здания. Сообщений о пострадавших не поступало.

Угроза цунами в Японии, США, восточных регионах Китая и на Тайване

В штате Аляска, который является самым большим в США, объявили о возможном цунами после землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки и оцененного в 7,5 баллов. По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, предупреждение о цунами на территории штата было сделано в 02:35 по московскому времени. Кроме того, власти острова Оаху, на котором находится столица штата Гавайи — Гонолулу, рекомендовали жителям немедленно покинуть свои дома из-за угрозы цунами, вызванной мощным землетрясением на Камчатке.

На Камчатке зафиксировано еще 30 ощутимых толчков

Также Министерство природных ресурсов КНР сообщило о потенциальной угрозе цунами в восточных регионах материкового Китая и на острове Тайваня из-за сильнейших подземных толчков на Камчатке, писало РИА Новости.

Будут ли еще землетрясения на Камчатке

В пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН прогнозируют афтершоки (повторные сейсмические толчки, которые происходят после основного толчка при землетрясении) магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца после землетрясения в Камчатском крае, передает ТАСС.

В беседе с агентством директор филиала Данила Чебров подчеркнул, что афтершоки после землетрясения будут продолжаться еще длительное время, но более сильных толчков не ожидается. По его словам, «ситуация находится под контролем, все оперативные подразделения Камчатского филиала Единой геофизической службы работают в режиме ЧС».

Последствия землетрясения и цунами

Как писало ТАСС, в результате произошедшего на Камчатке нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Также РИА Новости сообщило, что в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада № 15, но обошлось без жертв.

По данным Telegram-канала Amur Mash, число приступов эпилепсии увеличилось после землетрясения на Камчатке. Сообщается, что что жители начали сильно паниковать из-за трещин в домах. Местные жалуются на повышенное давление, аритмию и эпилепсию. На последний диагноз медики выезжали трижды за последние часы.

В Северо-Курильске, Сахалинская область, цунами затопило порт и рыбопромышленное предприятие. На Камчатке возникли проблемы с интернетом, но вскоре связь восстановили. В госучреждениях Камчатского края рабочий день сократили до 13:00 (04:00 мск). В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой помощи. Детская поликлиника № 1 города временно закрыта для технического обследования.

Также в Японии на берег выбросило несколько китов в результате цунами, передает Telegram-канал «Пул №3». Как отмечается, люди ждут прибытия мощного цунами в Японии на крышах зданий в Хоккайдо.

Как действуют местные власти

В случае появления опасных трещин в домах власти обещают предоставить жителям временное убежище в безопасных местах. Для координации действий ведомств и служб создан региональный штаб. Организована горячая линия для помощи жителям после землетрясения на Курилах. Власти Сахалинской области собирают материальные ресурсы для ликвидации последствий землетрясения в Северо-Курильске.